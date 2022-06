Juventus, Zaniolo resta un obiettivo: contropartite o formula creativa per convincere la Roma

Nicolò Zaniolo resta un nome caldo per la Juventus. Il talento della Roma - si legge - non è mai tramontato nell'orbita bianconera, ma il 22enne giallorosso ha una quotazione molto alta. Come riporta Tuttosport l'idea della Juventus è quella di lavorare con i giallorossi per ridurre la richiesta di 60 milioni, magari inserendo una contropartita tecnica gradita a Mourinho, oppure con una formula creativa che contempli un investimento spalmato su più annualità.