Kakà: "Il Milan può battere la Juventus. Non vedo l'ora che torni in Champions"

Ospite del canale Twitch ufficiale del Milan, Kakà, autore dell’ultimo gol in Champions dei rossoneri, ha parlato del prossimo scontro diretto che metterà la squadra di Pioli di fronte alla Juventus: “Mi dispiace che il Milan non sia riuscito a tornare, mi fa piacere il ricordo di quel gol. Non vedo l’ora che il Milan torni in questa competizione, manca poco: ora c’è questa partita contro la Juve e contro Andrea Pirlo. Il Milan può vincere questa partita, può tornare in Champions. Me lo auguro e penso se lo augurino tutti i milanisti”.