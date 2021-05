Kallon stupisce in Primavera. Il Genoa lavora al rinnovo e Ballardini lo monitora da vicino

Con dieci gol e nove assist, Yayah Kallon, classe 2001, si sta imponendo come il grande protagonista della Primavera del Genoa. Con il club rossoblù - sottolinea Il Secolo XIX - sono in corso contatti per un rinnovo di contratto che lo blindi: la grande stagione lo ha portato alla ribalta ma l'intenzione del club e del giocatore stesso è quella di restare in rossoblù. Partendo magari per il ritiro estivo con la prima squadra, tanto per iniziare a prendere contatto con il mondo dei "grandi": aveva già iniziato ad allenarsi al Signorini ma poi l'emergenza Covid che ha colto la Primavera ha bloccato un po' tutto. La stagione non è ancora finita, mancano ancora sette partite alla fine del campionato e il bottino di Kallon può ancora essere rimpinguato. In più Ballardini potrebbe iniziare a dargli un'occhiata da vicino già questa settimana, anche in vista della trasferta di Cagliari.