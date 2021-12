Kalulu sul Milan: "È il tipo di grande club che ogni giocatore cerca, vogliamo vincere tanti trofei"

Lunga intervista concessa da Pierre Kalulu, terzino del Milan, ai microfoni di sofoot.com: "Perché ho lasciato il Lione per vestire la maglia del Milan? Quello che ha pesato nella mia decisione è stato il fatto che non avrei giocato. A volte mi chiedo dove sarei oggi se fossi rimasto al Lione. Pensavo di avere quello che serve per esprimermi. Dopo c'è stato un contesto sanitario difficile, ma è così... Il Milan è il tipo di grande club che ogni giocatore cerca. Quando giochi le grandi partite in Francia, è per entrare a far parte di questo tipo di grandi club. C'era anche la questione di fare definitivamente il grande passo. Mi chiedevo se ero pronto o no, e sentivo di esserlo. Allora perché aspettare?".

Gli obiettivi del Milan? "Quando ho firmato nel 2020, il Milan era in difficoltà. E poi c'è stata la striscia di dieci vittorie consecutive. Ovviamente questo mi ha bloccato le possibilità, ma è bello giocare per una squadra forte. Oggi il Milan è apprezzato. L'obiettivo è vincere trofei perché, come dicono i più grandi nello spogliatoio, è quello che resta a fine carriera. Personalmente punto a giocare più partite possibili, sia in nazionale che nel Milan".