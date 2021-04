Kean-Juventus, Di Biagio: "Sfatiamo una convinzione: non è il nuovo Balotelli"

L'ex tecnico dell'Under 21 italiana, Luigi Di Biagio, a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Moise Kean, obiettivo di ritorno per l'attacco della Juventus. L'ex ct lo racconta, spiegando di non esser stupito dalla sua esplosione al Paris Saint-Germain. "Sfatiamo la convinzione che sia il nuovo Balotelli: è giovane, esuberante ed aveva bisogno di crescere, prenderlo sarebbe un affare per tutti".

Sul ritorno alla Juventus "Perché no? Non è una punta classica come Morata a sa girare e variare come Dybala e Chiesa. Sa giocare sia negli spazi stretti e a tutto cmapo, ogni volta che tocca il pallone succede qualcosa".