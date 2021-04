Khedira non dimentica la Juventus: "Buona fortuna per il derby di domani amici miei"

La Juventus, tramite Twitter, ha condiviso il video che ritrae il gol of the day che porta la firma di Sami Khedira. Il tedesco, ora all'Herta Berlino, ha condiviso il video dell'account ufficiale bianconero che lo vede andare in gol contro il Napoli e fa un augurio ai bianconeri: "Bei ricordi, buona fortuna per il derby di domani amici miei".