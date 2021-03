Kjaer, il primo gol col Milan nella partita più prestigiosa. 16 anni dopo Tomasson, un altro danese

Primo gol di Simon Kjaer da quando è al Milan. Il difensore è arrivato in rossonero nel gennaio 2020 e contro il Manchester United ha giocato la sua partita numero 47. È il primo danese, inoltre, a segnare per il Milan in una competizione europea maggiore dall'aprile 2005, quando Jon Dahl Tomasson segnò il 2-0 definitivo per il Diavolo contro il PSV Eindhoven, semifinale d'andata di Champions League.