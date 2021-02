"Klose mi ha dato consigli su Lazio". Rivedi le parole di Flick nella conferenza del Bayern

Vigilia di Champions per il Bayern Monaco, che domani affronterà la Lazio di Inzaghi. Per commentare l'andata degli ottavi di finale, il tecnico bavarese Flick ha parlato così degli avversari: "Abbiamo ancora in testa le loro partite contro il Dortmund, hanno giocato molto bene. Miro (Klose, ndr) può sempre aiutarci, non solo contro la Lazio, perché ha sempre buone idee. Ha giocato con alcuni loro giocatori e conosce l'allenatore Inzaghi".

