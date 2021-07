Kluivert fuori dai piani della Roma: c'è un'offerta del Nizza, ma l'olandese non gradisce

Non farà parte della Roma di José Mourinho Justin Kluivert, l'esterno olandese tornato dal prestito al Lipsia. Come riporta Sky Sport, la Roma avrebbe ricevuto un'offerta dalla Francia, dal Nizza, per l'esterno ex Ajax ma al momento Kluivert non apre alla cessione ai nizzardi. L'esterno resta in uscita, ma la pista Nizza al momento non convince.