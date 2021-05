Krause ringrazia Sannino dopo l'intervista a TMW: "Grazie amico mio, in bocca al lupo"

Nel corso dell'A tu per tu di oggi, l'allenatore Giuseppe Sannino ha analizzato anche la situazione in casa Parma. E ha predetto per il club emiliano un futuro roseo viste le mosse del presidente Krause che sta programmando con dovizia di particolari la prossima stagione: “Ho conosciuto di persona il presidente, sono anche stato a casa sua in America. Ho allenato il figlio anni fa. Krause con la retrocessione può costruire qualcosa di importante per il futuro. Nella sofferenza può esserci una grande svolta per i prossimi anni. Parma diventerà una piazza ambita”, ha detto Sannino.

Parole che Krause ha particolarmente apprezzato: "Grazie mille amico mio, in bocca al lupo - ha scritto in un tweet -. Io ho apprezzato le tue parole per TuttomercatoWeb.com Giuseppe!"