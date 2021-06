L'8 luglio inizia la nuova stagione dell'Inter di Inzaghi: fissato il raduno al Centro Sportivo

vedi letture

Ancora qualche giorno, poi per l'Inter sarà il momento di iniziare a correre verso l'inizio del nuovo anno sportivo. Dopo la conquista dello Scudetto numero 19 - si legge nella nota ufficiale del club - la squadra nerazzurra si ritroverà giovedì 8 luglio al Centro Sportivo Suning per il via ufficiale delle attività in vista della stagione 2021/2022. Il gruppo, agli ordini del nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, andrà poi via via completandosi con il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali.