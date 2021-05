L'addio a Ranieri apre il valzer Sampdoria: tutti i nomi dei tecnici sul taccuino del club

vedi letture

Salutato Claudio Ranieri, la Sampdoria è pronta per aprire un nuovo ciclo. In attesa della definizione dei rinnovi degli uomini mercato, Carlo Osti e Riccardo Pecini, il Presidente Massimo Ferrero insieme all'area tecnica sta comunque vagliando tutte le ipotesi per l'eredità dell'allenatore testaccino. Tra i primi nomi ci sono Roberto D'Aversa che saluta Parma e Luca Gotti: in vista c'è il summit con l'Udinese ma apprezzerebbe la chance di una nuova sfida come quella blucerchiata. Sul tavolo c'è anche il nome di Enzo Maresca, tecnico dell'Under 23 del Manchester City, ambito però anche da altre società in Italia. Più difficile al momento Vincenzo Italiano, che ha mezza Serie A (Spezia compreso...) alle calcagna, proposto anche il ritorno di Marco Giampaolo per il quale ci sarà però presto anche un incontro col Sassuolo.