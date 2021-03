L'ag. Canovi: "Valzer allenatori, 6-7 squadre cambieranno in panchina. Allegri vuole ripartire"

L’avvocato e noto procuratore sportivo Dario Canovi è stato intervistato da Centro Suono Sport all’interno della trasmissione 'Bar Forza Lupi':

Diverse società cambieranno allenatore?

"Secondo me 6-7 squadre lo faranno, ci sarà un mercato da questo punto di vista. Non porta grandi esborsi, se non per quanto concerne gli stipendi. Ci saranno dei cambi all’estero, credo che il Barcellona avrà un nuovo tecnico. Mi aspetto un mercato un po’ morto dal punto di vista dei calciatori, tutti i grandi club sono in grande crisi. Se pensiamo che il Real Madrid ha più di 100 milioni di euro di debito, la Juventus addirittura 200, parliamo di club che possono fare poco dal punto di vista del mercato. Mi aspetto diversi scambi".

Dove vede allenatori come Allegri, Sarri e Spalletti?

"Il calcio è diventato cosmopolita, le questioni economiche lo faranno da padrone. Gli allenatori sono attratti anche da campionato minori in squadre però blasonate, come il Fenerbahçe che sarebbe interessato a Sarri. Gli allenatori non amano star fermi, Spalletti e Allegri sono due anni che non allenano, Sarri è fermo da un anno e sono tutti tecnici che vogliono riprendere la loro professione".