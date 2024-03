L'agente di Allegri: "Penso che resterà. Non vedo come la Juve possa essere insoddisfatta..."

vedi letture

Ai microfoni di Radio DeeJay è intervenuto l'agente Giovanni Branchini. Nell'intervento radiofonico ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus, con le voci in merito al suo possibile addio alla panchina bianconera che non accennano ad interrompersi nonostante un contratto in essere anche per il prossimo anno e la volontà dei diretti interessati di affrontare la questione solo ad obiettivi stagionali raggiunti. Questo il suo pensiero a riguardo:

"Allegri resterà alla Juventus? Io penso di sì. Sì sì, perché no. Esiste qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo quali saranno le idee della Juve. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto", ha spiegato Branchini nel suo intervento.

Queste invece le parole del diretto interessato nella conferenza stampa odierna alla vigilia del Napoli: "Non abbiamo parlato di futuro con la società, questo deve essere chiaro a tutto. Ho un anno di contratto e abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere. Quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus me lo faranno sapere".