L'agente di Pioli sul rinnovo del contratto col Milan: "Percorso naturale, me lo auguro"

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riporta le dichiarazioni di Gabriele Giuffrida, procuratore di Stefano Pioli, in merito al rinnovo del contratto col Milan in scadenza a giugno, dichiarazioni rilasciate nel corso del Festival di Trtento: "C'è un confronto quotidiano - ha detto - Il gruppo di lavoro al Milan è fantastico, hanno costruito insieme questo Milan sostenendosi. Mi auguro continueranno insieme, è quasi un percorso naturale".