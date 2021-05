L'agente di Veretout: "Parleremo con la Roma a fine stagione. Entusiasta di Mourinho"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato del proprio assistito e del suo futuro a Radio Punto Nuovo: "Il futuro di Veretout lo affronteremo a fine campionato, non conosco il pensiero di Mourinho su di lui. So per certo che Veretout sarebbe entusiasta di lavorare con lo Special One".