L'agente di Zerbin: "Ecco cosa fa scattare l'obbligo di riscatto dal Napoli per la Cremonese"

L'agente Giulio Marinelli, che tra i propri assistiti ha anche il centrocampista Alessio Zerbin, attualmente in prestito alla Cremonese dal Napoli - le squadre che si affronteranno domani nell'anticipo della 34^ giornata di Serie A - è stato intervistato in vista della sfida, e per approfondire il futuro del suo assistito, da Stile TV.

Queste le parole del procuratore di Zerbin sull'operazione intavolata per lui la scorsa estate dalle due società coinvolte, e rivali domani sera: "L’operazione con la Cremonese prevede il prestito con obbligo di riscatto nel caso della salvezza, quindi non posso che augurarmi che avvenga, così si potrebbe trasferire definitivamente. In questi ultimi campionati ha acquisito forza, consapevolezza ed esperienza".

E ancora, prosegue e conclude poi Marinelli: "Nel Napoli avrebbe trovato spazio in più ruoli, sarebbe stata però una competizione estremamente severa perchè di qualità in questa rosa ce n’è tanta. Per Zerbin giocare nel Napoli è stato un sogno, quando si è trovato in prima squadra è stato un orgoglio. A 24, 25 o 26 anni però ha necessità di giocare con maggiore continuità per cui è stato meraviglioso far parte del Napoli, ma è arrivato il momento di confrontarsi con una realtà diversa, per mettersi alla prova con maggiore continuità".