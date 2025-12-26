Zerbin: "Scudetto, Nazionale e gol in Supercoppa: che sogno. Raspadori quasi un fratello"

Alessio Zerbin, esterno di proprietà del Napoli attualmente in prestito alla Cremonese, nonché prossimo avversario dei campioni d'Italia in Serie A, ha rilasciato un'intervista a Michelangelo Ienco su YouTube. Queste le sue dichiarazioni principali, a partire dallo scudetto vinto con gli azzurri nel 2023: "Emozionante. È stato bello anche per la mia famiglia. Un bel ricordo, al di là di tutto. Vincere lo scudetto a Napoli dopo 33 anni e vivere quello che abbiamo vissuto al mio primo anno in Serie A... Anche se non sono stato tra i protagonisti, ho avuto la possibilità di stare in mezzo a quel gruppo di campioni e starci veramente bene. Ci siamo divertiti e lo si vedeva anche in campo. La mia famiglia meritava di essere lì con me, visti tutti i sacrifici che i miei cari hanno fatto: è stata una gioia immensa per loro che hanno sempre creduto in me".

Sui traguardi raggiunti col Napoli: "Lo scudetto, la Nazionale e il gol in Supercoppa rappresentano i traguardi raggiunti fino ad ora. Era un sogno, da qui in poi di strada ce n'è ancora molta da fare. La cosa più difficile è mantenerlo questo sogno, non solo sfiorarlo".

Sulla doppietta con la Fiorentina in Supercoppa: "Lì per lì non capisci, non realizzi e non te la godi neanche tanto. Se sei un calciatore, giochi per quello, devi fare quello e quando lo fai è una soddisfazione ma non ti puoi fermare lì".

Sull'esperienza nello spogliatoio del Napoli: "Al Napoli ho avuto tanti amici, quando sono andato via c'è stato un po' di dispiacere. In primis Raspadori, ma anche Meret, poi Gaetano e Zanoli con cui ho giocato anche in Primavera. Soprattutto Raspadori lo sento quasi tutti i giorni, era quasi un fratello. Avevo un bel rapporto un po' con tutti, loro sono quelli che mi hanno coccolato un po' di più. Quando ero a Napoli cercavo sempre di studiare i miei compagni, ricordo quando mi allenavo con Callejon, cercavo sempre di capirne i movimenti".