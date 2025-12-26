Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Zerbin: "Scudetto, Nazionale e gol in Supercoppa: che sogno. Raspadori quasi un fratello"

Zerbin: "Scudetto, Nazionale e gol in Supercoppa: che sogno. Raspadori quasi un fratello"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 22:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Alessio Zerbin, esterno di proprietà del Napoli attualmente in prestito alla Cremonese, nonché prossimo avversario dei campioni d'Italia in Serie A, ha rilasciato un'intervista a Michelangelo Ienco su YouTube. Queste le sue dichiarazioni principali, a partire dallo scudetto vinto con gli azzurri nel 2023: "Emozionante. È stato bello anche per la mia famiglia. Un bel ricordo, al di là di tutto. Vincere lo scudetto a Napoli dopo 33 anni e vivere quello che abbiamo vissuto al mio primo anno in Serie A... Anche se non sono stato tra i protagonisti, ho avuto la possibilità di stare in mezzo a quel gruppo di campioni e starci veramente bene. Ci siamo divertiti e lo si vedeva anche in campo. La mia famiglia meritava di essere lì con me, visti tutti i sacrifici che i miei cari hanno fatto: è stata una gioia immensa per loro che hanno sempre creduto in me".

Sui traguardi raggiunti col Napoli: "Lo scudetto, la Nazionale e il gol in Supercoppa rappresentano i traguardi raggiunti fino ad ora. Era un sogno, da qui in poi di strada ce n'è ancora molta da fare. La cosa più difficile è mantenerlo questo sogno, non solo sfiorarlo".

Sulla doppietta con la Fiorentina in Supercoppa: "Lì per lì non capisci, non realizzi e non te la godi neanche tanto. Se sei un calciatore, giochi per quello, devi fare quello e quando lo fai è una soddisfazione ma non ti puoi fermare lì".

Sull'esperienza nello spogliatoio del Napoli: "Al Napoli ho avuto tanti amici, quando sono andato via c'è stato un po' di dispiacere. In primis Raspadori, ma anche Meret, poi Gaetano e Zanoli con cui ho giocato anche in Primavera. Soprattutto Raspadori lo sento quasi tutti i giorni, era quasi un fratello. Avevo un bel rapporto un po' con tutti, loro sono quelli che mi hanno coccolato un po' di più. Quando ero a Napoli cercavo sempre di studiare i miei compagni, ricordo quando mi allenavo con Callejon, cercavo sempre di capirne i movimenti".

Articoli correlati
Cremonese, Zerbin racconta l'arrivo di Vardy: "È un esempio. Si è calato con umiltà... Cremonese, Zerbin racconta l'arrivo di Vardy: "È un esempio. Si è calato con umiltà e serenità"
Cremonese, Zerbin: "L'obiettivo primario è la salvezza. San Siro era la mia casa"... Cremonese, Zerbin: "L'obiettivo primario è la salvezza. San Siro era la mia casa"
Alessio Zerbin si presenta: "Ho scelto la Cremonese perché c'è Nicola" Alessio Zerbin si presenta: "Ho scelto la Cremonese perché c'è Nicola"
Altre notizie Serie A
Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta... Toni come Frey: "Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in bocca"
Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società... Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter" Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter"
Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares... Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares
Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti" Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti"
Di Canio duro sul calcio italiano: "Esaltiamo la difesa di Gasperini e i clean sheet... Di Canio duro sul calcio italiano: "Esaltiamo la difesa di Gasperini e i clean sheet di Sarri"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove Probabili formazioniSerie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
3 "Un'enciclopedia del calcio". Mbappé, il ricordo dedicato a Gasset: "Grazie per tutto"
4 27 dicembre 1988, Marco van Basten vince il suo primo Pallone d'Oro. Dopo l'Europeo
5 ...con Dario Canovi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti vuole iniziare il 2026 con Tonali: sul piatto può finire Jonathan David
Immagine top news n.2 Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
Immagine top news n.3 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.4 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
Immagine top news n.5 Roma e non solo, De Rossi dice tutto: "Non meritavo l'esonero". E parla dei problemi con l'ad
Immagine top news n.6 In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Immagine top news n.7 Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Richardson fuori rosa dopo l'intervista non autorizzata: tre società su di lui
Immagine news Serie A n.2 Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares
Immagine news Serie A n.4 Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti"
Immagine news Serie A n.5 Di Canio duro sul calcio italiano: "Esaltiamo la difesa di Gasperini e i clean sheet di Sarri"
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Cesena, i convocati di Aquilani: recupera solo Buglio, out in quattro
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, scontro salvezza con il Sudtirol. Abate: "Vari acciacchi, ma niente alibi"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi sul Frosinone capolista: "Non mi sorprende, rientrano in 3 dagli infortuni"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.4 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.5 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.6 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?