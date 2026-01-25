Cremonese, Zerbin tranquillizza: "Ad inizio stagione saremmo stati felici di avere questi punti"

Il centrocampista grigiorosso Alessio Zerbin è intervenuto al termine di Sassuolo-Cremonese, sfida della 22ª giornata di Serie A vinta dai neroverdi 2-1. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa pensi che sia mancato questo pomeriggio?

“Viviamo un momento particolare, nei primi mesi tante cose venivano più facilmente mentre ora bisogna rimboccarsi le maniche e fare una corsa in più. Il risultato fa male, ma al di là del gol subito inizialmente abbiamo fatto la partita giusta ed è solo mancato il guizzo finale. Io però in settimana vedo belle cose e quindi non ci resta che continuare così”.

Vi preoccupa l’assenza prolungata di vittorie?

“La preoccupazione c’è sempre e c’era anche quando ci trovavamo più in alto in classifica, perché sappiamo che il cammino è lungo. Non vincere per tanto tempo non è semplice, ma ad inizio stagione saremmo stati felici di avere questi punti. Siamo consapevoli di dover ritrovare il prima possibile il successo”.

Qual è il clima nello spogliatoio?

“Perdere non fa mai piacere, ma c’è grande consapevolezza che possiamo riproporre quanto fatto nella prima parte di stagione. Il campionato è ancora lungo e i punti arriveranno”.

Ultimamente la Cremo fatica a segnare, soprattutto con i propri giocatori offensivi. Come te lo spieghi?

“Non penso sia un problema degli attaccanti, come squadra sta mancando qualcosa ma posso assicurare che in settimana ci lavoriamo tanto. Solo così ne possiamo uscire e tornare a fare quanto abbiamo fatto ad inizio stagione”.

Nell’ultimo periodo hai giocato più volte da mezzala. Come ti trovi in quella posizione?

“Ultimamente ho giocato di più a centrocampo, ma sono a disposizione del mister in tutti i ruoli e cerco di fare del mio meglio durante la settimana per assecondare le sue richieste”.

Come prepararsi all’Inter?

“Sappiamo che sarà una sfida difficile, la prepareremo come sempre con serenità cercando di lavorare sugli aspetti con cui possiamo fargli male”.