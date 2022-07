L'altro mercato della Fiorentina: i nomi in uscita, da Dragowski a Benassi e Kouamé

Mentre il mercato in entrata della Fiorentina è stato finora abbastanza corposo, quello in uscita ha ancora da definire molte situazioni. La Gazzetta dello Sport di oggi analizza così gli scenari di casa viola. Rasmussen e Pulgar hanno ufficialmente detto addio, con Dragowski pronto a fargli compagnia, accasandosi allo Spezia. Ma ci sono ancora molti elementi da sistemare: Ferrarini, Nastasic e Ranieri per quanto riguarda i difensori, tra i centrocampisti Benassi e infine Kouame, tutti da piazzare ma con gli occhi di mezza Serie A addosso.