L'Atalanta crea e spreca, la Juventus è cinica. 1-1 e tanto spettacolo nel primo tempo del Mapei

Primo tempo divertente, intenso, apertissimo, quello del Mapei Stadium fra Atalanta e Juventus. A partire forte, anzi meglio, è la squadra di Gasperini che nei primi 5’ ha due occasioni importanti: Zapata prima si trascina dietro De Ligt e mette dentro un gran pallone che Palomino non calcia al meglio, poi conclude in proprio ma lo fa fuori. Il doppio pericolo scampato sveglia la Juventus. O meglio, sveglia Kulusevski che spiega i motivi della sua titolarità e slalomeggia fra gli ex compagni creando apprensione ai tifosi atalantini. CR7 si fa vedere con una punizione respinta dal limite dell’area, poi è ancora tanta Atalanta: McKennie sbaglia e manda Pessina in porta, ma il 32 viene fermato da Rabiot. Per Massa è palla, per molti al Mapei sarebbe rigore.

Prima della mezzora ci provano anche Freuler e Malinovskyi su punizione, entrambi fuori. Ed è proprio in quel momento che la Juventus cambia marcia. Cuadrado veste i panni del terzinaccio e contrasta alla grande Gosens, il pallone arriva a Ronaldo e quindi a Kulusevski. Risultato? Un gol straordinario per qualità del tocco e bellezza visiva, proprio sotto la curva dei tifosi bianconeri. La squadra esulta, Pirlo è incontenibile. E la Juventus è avanti 1-0 al 31’.

La Dea però è viva, è sul pezzo. E 11 minuti dopo trova il pari: Danilo vuol ripartire dal basso ma dà una pallaccia a Rabiot, Freuler e Hateboer confezionano per Malinovskyi che dal limite dell’area lascia partire un missile che non lascia scampo a Buffon. E’ il gol dell’1-1, è il gol che chiude un bellissimo primo tempo.