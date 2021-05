L'Atalanta non indietreggia: Gosens costa 40 milioni di euro. Contatti per Zappacosta

Robin Gosens costa 40 milioni di euro. L'Atalanta non indietreggia e Tuttosport oggi in edicola spiega che a tutte le squadre che in queste settimane hanno chiesto informazioni per il laterale tedesco - dal Barcellona, all'Atletico Madrid, passando per il Leicester City e il Borussia Dortmund - la riposta è stata sempre la stessa: costa 40 milioni di euro.

Non solo, l'Atalanta confida nel fatto che con un buon Europeo il suo valore di mercato possa addirittura aumentare. Intanto, il club orobico è intenzionato a potenziare la batteria degli esterni e ha avviato i contatti con l'entourage di Davide Zappacosta, terzino in prestito al Genoa nell'ultima stagione che ha un altro anno di contratto col Chelsea.