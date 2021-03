L'Atalanta non sfonda, lo Spezia regge senza molti problemi. Al 45' a Bergamo è 0-0

Poche opportunità e tiri in porta, un avversario che non lascia spazi e un pari a reti bianche. Primo tempo senza grossi sussulti al Gewiss Stadium, con un equilibrio dato dal punteggio ma non solo. L'Atalanta parte a spron battuto al primo minuto, quando Ilicic trova la corsia e prova a innescare Maehle, ma il terzino non riesce a liberarsi dal diretto avversario e gli spara addosso. Più fortunato Pasalic, su punizione battuta da Muriel: il terzo tempo è perfetto, il colpo di testa lievemente fuori misura e lontano dal palo. Così le prime due occasioni, probabilmente le più importanti, arrivano nei primi minuti.

Lo Spezia poi trova campo e misure, non subisce più di tanto, Zoet cerca un'avventura fuori dalla propria area ma rischia solamente di subire un gol beffardo. Primo tempo quindi che si chiude sullo 0-0, senza grandi emozioni e grossi pericoli per la porta dell'olandese (se non quelli autoinflitti) e nerazzurri certamente meno incisivi rispetto al solito.