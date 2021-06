L'Atalanta punta Messias e Palacio. Demiral sogno impossibile per i nerazzurri

Non c'è soltanto il Torino su Junior Messias: secondo Sky Sport, anche l'Atalanta si sarebbe iscritta alla corsa per il brasiliano. Per i nerazzurri potrebbe tornare buono anche il nome di Rodrigo Palacio, in scadenza di contratto con il Bologna, mentre appare pressoché impossibile il sogno Merih Demiral, a causa dei costi inaccessibili dell'operazione.