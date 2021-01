L'Atalanta raddoppia allo scadere: 2-0, Pessina non sbaglia su assist di Ilicic

Contropiede e gol:Josip Ilicic gestisce sulla destra, pallone in mezzo per Pessina che in acrobazia devia in porta. Arriva la rete del 2-0 allo scadere del primo tempo.

