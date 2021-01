L'Atalanta recupera tutti, Gasperini: "Sceglierò l'undici pensando anche a Udinese e Milan"

Quale formazione sceglierà Gian Piero Gasperini per la partita contro il Genoa? L'Atalanta ha recuperato tutti gli infortunati, come annunciato dallo stesso allenatore nerazzurro in conferenza stampa.

Pessina come sta? Miranchuk potrebbe giocare?

"Domani ho qualche possibilità di scelta, verrà condizionata dalle gare con Udinese e Milan. Hanno recuperato tutti, anche Caldara e Pasalic. Questo ci dà fiducia. Su Pasalic è difficile fare previsioni, ripartirà con degli spezzoni di gara. Dal momento in cui lo porterò in panchina sarà a disposizione. La difesa sta facendo molto bene, stiamo giocando con grande attenzione. C'è anche la bravura dell'avversario e degli attaccanti. Credo che in questo momento abbiamo una buona attenzione difensiva, rispetto alla parte centrale della stagione stiamo facendo bene".