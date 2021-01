live Atalanta, Gasperini: "Chiudere la carriera al Genoa? Sarà sempre una parte di me"

13.15 - Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, interverrà tra pochi minuti all’interno della sala stampa del centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia per analizzare la sfida con il Genoa.

13.34 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico orobico.

Arriva il Genoa, con Ballardini si è rivitalizzato.

"Ha portato la Juve ai supplementari, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato".

Come valuta le dichiarazioni di Platini?

"È stato un giocatore incredibile, ci ha riportato alla partita col PSG. Nel 2020 è stata la partita non del dispiacere, ma del rammarico: eravamo a un minuto dalla semifinale di Champions".

I numeri, nonostante tutto, dicono altro sulle reti fatte. Non segnate ancora un po' troppo poco?

"Speriamo di avere un po' più di precisione. Col Cagliari la partita si incanalata bene, ma non è sempre così. Per noi sarà molto importante fare quello che stiamo facendo, ma ci saranno altri tipi di partite. Stiamo facendo bene, abbiamo una buona mentalità: anche chi ha giocato la scorsa sera sta bene, ho tutta la rosa a disposizione. Andiamo a chiudere il girone d'andata, in quel momento si potrà fare il punto. Ma stiamo facendo bene".

Pessina come sta? Miranchuk potrebbe giocare?

"Domani ho qualche possibilità di scelta, verrà condizionata dalle gare con Udinese e Milan. Hanno recuperato tutti, anche Caldara e Pasalic. Questo ci dà fiducia. Su Pasalic è difficile fare previsioni, ripartirà con degli spezzoni di gara. Dal momento in cui lo porterò in panchina sarà a disposizione. La difesa sta facendo molto bene, stiamo giocando con grande attenzione. C'è anche la bravura dell'avversario e degli attaccanti. Credo che in questo momento abbiamo una buona attenzione difensiva, rispetto alla parte centrale della stagione stiamo facendo bene".

Miranchuk?

"Ha avuto una serie di vicissitudini, tra infortunio e Covid è stato fuori tanto. Le caratteristiche sono quelle, secondo me potrà anche fare il vice Ilicic, ma le caratteristiche sono quelle che abbiamo visto. L'obiettivo, anche per lui, sarà quello di avere una certa continuità. Ha dimostrato delle doti molto importanti, io mi devo adeguare alle sue caratteristiche. L'importante è che possa avere la giusta duttilità".

Un domani potrebbe pensare di chiudere la carriera al Genoa?

"Bisogna vivere di presente, sono molto felice di ciò che ho vissuto a Genova. Ho casa lì vicino, seguo molto le vicissitudini della squadra. Il Genoa sarà sempre una parte di me, quest'anno potrà costruire una squadra che può fare bene, senza troppe apprensioni. Spero che possa tornare il pubblico, valorizza molto la prestazione della squadra".

Maehle? L'Atalanta può essere una squadra d'esempio alle altre?

"L'Atalanta è una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni, per noi è un onore essere di riferimento ad altre squadre. Maehle ha fatto una buona partita, non è semplice giocare con la sua personalità. Ha sicuramente possibilità di inserirsi, i presupposti sono buoni".

Ballardini e Gasperini sono i due tecnici più amati in casa Genoa.

"Io sono amato molto di più (ride, ndr). Ballardini ha fatto dei piccoli miracoli, quest'anno ha anche più tempo. Ha una rosa valida, credo che il Genoa potrà fare meglio. Speriamo non da domani".

Come valuta questa fase del campionato?

"È difficile, in tutte le zone diventa sempre di più equilibrato. Sarà probabilmente una gara ad eliminazione, siamo tante squadre in pochi punti. A fine girone d'andata possiamo fare un punto su quello che abbiamo fatto".

Melegoni e il suo gol alla Juve?

"Sono contento, ha esordito con noi quando aveva 17 anni, contro la Sampdoria. Ha avuto una serie di infortuni pesanti, sono contento che lo abbia preso il Genoa, spero che il gol fatto possa dare una spinta alla sua carriera".

TMW - In casa avete conquistato ben cinque vittorie consecutive. Come analizza questo dato?

"Abbiamo fatto bene in casa, dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. Per restare nella parte alta della classifica bisogna avere continuità. Vincere domani sarà molto importante, possiamo raggiungere una quota interessante. Siamo concentrati, avremo il quarto di finale di Coppa Italia, dobbiamo restare dentro a tutte le competizioni".

Più difficile col Genoa o a Udine?

"Dico Genoa visto che giochiamo domani. Sappiamo la difficoltà della gara, sappiamo quello che dobbiamo fare. Vedo l'attenzione giusta per continuare questa striscia positiva".

Pessina?

"Sono abbastanza tranquillo, ma devo avere il riscontro dall'allenamento di oggi. Ieri ad esempio non si è allenato".

In questa giornata ci sono tanti scontri diretti.

"Non è che non guardo la classifica, penso al Genoa. Se noi vinciamo la classifica diventa buona, indipendentemente da quello che fanno gli altri. La concentrazione nostra deve essere solo sulla partita di domani. Per noi sarà fondamentale continuare su questa striscia. Non bisogna farsi prendere dall'euforia, dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo fatto nelle ultime gare. Dobbiamo tirare fuori il meglio da tutti, siamo in una fase calda. Giochiamo in continuazione, giocheremo quattro partite in dieci giorni. Abbiamo giocato giovedì col Cagliari poi sabato col Milan, non ci fa piacere, ma siamo arrivati al tour de force preparati".

13.55 - È terminata la conferenza stampa di mister Gasperini.