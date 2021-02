L'Atalanta si difende in dieci, il Real Madrid è deludente. 0-0 al 45' al Gewiss Stadium

Diciotto minuti in parità numerica, il resto senza subire granché. Un errore dell'arbitro tedesco Stieler toglie l'opportunità all'Atalanta di giocare ad armi pari con il Real Madrid, ma la sofferenza è praticamente nulla almeno fino a dieci minuti dalla fine, quando Isco tratta il pallone in area e spedisce fuori di poco, poi quando Vicinius da posizione invitante trova la deviazione di Pessina. Per il resto Blancos che cercano di affondare il colpo, ma senza impressionare più di tanto. Palleggio e geometrie, ma il giallo arriva in area Real: Modric sbaglia il passaggio, Isco anticipa di mezzo secondo Muriel, evitando un rigore chiesto dall'Atalanta ma - giustamente - non concesso.

Finisce così a reti bianche il primo tempo fra un Real Madrid deludente - pur in superiorità - e un'Atalanta costretta a difendersi. Anche grazie a una super parata di Gollini nel recupero, su colpo di testa da due passi da parte di Casemiro, spezzando l'urlo di gioia dei madrileni che sembrava già alto nel cielo bergamasco.