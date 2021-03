L'Ats blocca i nazionali dell'Inter. CT Slovacchia: "Skriniar? Solo lunedì avremo certezze"

Continuano ad arrivare reazioni da parte delle Federazioni calcistiche europee dopo la decisione dell'Ats di Milano di bloccare i giocatori dell'Inter convocabili dopo le quattro positività nel gruppo nerazzurro. La Federcalcio slovacca, attraverso la voce del CT Stefan Tarkovic, ha chiarito la sua posizione in merito alla possibile convocazione di Milan Skriniar: ""Abbiamo ricevuto una dichiarazione ufficiale dall'Inter in cui si afferma che le istituzioni statali non consentono al club di giocare il prossimo incontro di Serie A con il Sassuolo, che era in programma sabato. Fino a lunedì 22 marzo, tutti i giocatori devono rimanere a casa in quarantena obbligatoria e i giocatori convocati dalle rispettive Selezioni non sono autorizzati a recarsi agli eventi. Saranno testati entro lunedì e coloro che avranno quattro test consecutivi negativi si riuniranno presso il centro di formazione del club. Ciò significa che questa situazione vale anche per il nostro giocatore Milan Skriniar. Solo lunedì si saprà con certezza quale sarà il prossimo, possibile sviluppo in questa situazione".