L'infettivologo Galli: "Inter, far partire i nazionali sarebbe follia. Rimostranze fuori luogo"

“Una persona tenuta alla quarantena deve rimanere nel proprio domicilio o dove decide di passare il periodo di isolamento fiduciario. L’idea che possa andare in giro per il mondo, mi sembra un’assoluta follia”. Massimo Galli, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, commenta così a La Gazzetta dello Sport la situazione dell’Inter: “Sono situazioni un po’ sgradevoli, pare che qualcuno voglia fare un torto a qualcun altro, ma si parla di salute delle persone. Poi esistono i protocolli e quello del calcio prevede la possibilità di tornare ad allenarsi, ma o in solitaria o comunque con il solito gruppo di lavoro. Stop”.

Alcune nazionali aspettano gli interisti negativi.

"Se l’Ats ha detto no, significa che non devono muoversi. Non si può derogare dalle regole sanitarie. Per me non stanno in piedi le rimostranze delle federazioni”.