L'Inter celebra lo Star Wars Day: "May the Scudetto be with you"

vedi letture

In un solo colpo l’Inter continua a festeggiare lo Scudetto vinto domenica e fa felici i propri tifosi appassionati di Star Wars. Con un tweet, infatti, il club nerazzurro ha celebrato il 4 maggio, lo Star Wars Day, nato col gioco di parole tra “May the force be with you” (“Che la forza sia con te”, frase iconica della saga) e “May the fourth be with you” (“Il quattro maggio sia con te”). “May the Scudetto be with you” è la frase scelta dall’Inter per festeggiare questa ricorrenza.