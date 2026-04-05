L'Inter dilaga con Barella, Roma al tappeto: 5-1 nerazzurro con Barella al 63'
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Nicolò Barella si aggiunge alla festa dell'Inter a San Siro. 5-1 il parziale in favore dei nerazzurri contro la Roma con il centrocampista che ha trovato la rete dopo un'azione personale, battendo Svilar con un sinistro sul secondo palo da dentro l'area di rigore. Tante incomprensioni della difesa giallorossa, andata in completa confusione. Pokerissimo della squadra di Chivu al 63'.
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