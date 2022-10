L'Inter e il giallo Skriniar: allo slovacco verrà presto proposto un ingaggio da big

Tra rientri importanti (Lukaku) e una Coppa Italia che ha regalato il Parma come avversario degli ottavi, in casa Inter il focus mercato, o meglio il focus rinnovi, non finisce mai in secondo piano: quello di Milan Skriniar è ovviamente la priorità assoluta, in primis per il valore tecnico del giocatore e in secundis per quello economico. L'atteso incontro tra la dirigenza nerazzurra e il suo agente Roberto Sistici è stato posticipato di qualche giorno, forse per presentarsi alla trattativa con la sicurezza, sportiva ed economica, di un ottavo di finale raggiunto. Intanto oggi, forse come segnale distensivo, l'ex centrale della Sampdoria ha fatto da testimonial alla presentazione del third kit giallo.

6,5 milioni di euro a stagione, come Lautaro e Brozovic

Allo slovacco verrà sottoposta un'offerta al rialzo rispetto all'accordo verbale di giugno, ma ovviamente lontana da quello che può garantire il Paris Saint-Germain. Con risposta positiva, happy ending per tutti. In caso di rifiuto, porte inevitabilmente aperte alla cessione a gennaio, quando il PSG (o chi per esso) non arriverà neanche vicino ai 50 milioni e bonus offerti in estate. Quale che sia la risposta, quello che finora era filtrato dall'Inter era la volontà di chiudere la partita entro fine ottobre.