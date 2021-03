L'Inter è prima anche perché Conte ha sistemato la difesa: la svolta è arrivata contro la Juventus

Dopo l'ennesima prova di forza dell'Inter all'interno dei confini italiani, la squadra di Antonio Conte continua a mettere in mostra due caratteristiche decisive nel percorso che può portare allo Scudetto. Un attacco da sogno, guidato da Lukaku e autore fin qui di 60 reti (meglio di tutti), ma pure una difesa che col passare delle giornate è stata registrata e ha trovato il proprio equilibrio.

La svolta col successo sulla Juventus - All'inizio della stagione l'Inter segnava tanto ma concedeva troppo. Per capirci, nelle prime 4 giornate di campionato Handanovic aveva raccolto la palla dalla sua porta 8 volte, due a partita di media. E nelle prime 12 stagionali, ovvero la metà delle partite fin qui giocate, l'Inter aveva subito 15 dei 24 gol incassati. Poi, nelle successive 12 che vanno dalla vittoria sullo Spezia a quella sul Genoa, i gol incassati sono stati 9. Un miglioramento evidente, almeno in fatto di numeri. Restringendo ancora di più il campo visivo, sembra evidente dove e quando sia arrivata la svolta difensiva con connessa nuova stabilità: 17 gennaio, vittoria contro la Juventus. L'Inter arrivava da 5 partite in cui aveva subito sempre almeno un gol, poi il 2-0 sui bianconeri che cambia tutto. Da quel giorno l'Inter ha giocato 7 partite di campionato e ha subito gol solo in un'occasione, nel successo per 3-1 contro la Lazio. Poi 6 clean sheet (Juventus, Udinese, Benevento, Fiorentina, Milan e Genoa) che hanno risistemato le medie e catapultato i nerazzurri in vetta alla classifica.