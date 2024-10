L'Inter fa quadrato attorno a Inzaghi. E non replicherà a Spalletti (ma è rimasta delusa)

L'Inter fa quadrato attorno al suo allenatore Simone Inzaghi dopo una settimana piuttosto complessa per l'allenatore nerazzurro. Il tecnico campione d'Italia nel giro di qualche giorno è stato prima chiamato in commissariato dalla DDA di Milano per testimoniare nell'ambito dell'inchiesta ultras visti i suoi contatti con Marco Ferdico in merito ai biglietti da dare alla curva nerazzurra per la finale di Istanbul e poi, sempre sullo stesso tema, è stato indirettamente attaccato dal commissario tecnico Luciano Spalletti: "Non mi è mai successo durante la mia carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose. Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona", ha detto il CT a poche ore da Italia-Belgio.

L'Inter, scrive la 'Gazzetta dello Sport', è rimasta delusa e sbigottita dalle parole del commissario tecnico, ma ha deciso di non replicare né di esasperare il caso. Tutti invece hanno fatto quadrato attorno a Inzaghi chiamato a preparare il non semplice match dell'Olimpico contro la Roma.

Alla ripresa dei giochi la squadra nerazzurra sarà in campo per un ciclo di partite tutt'altro che banale: Roma, Juventus, Empoli, Venezia e Napoli in campionato, Young Boys e Arsenal in Champions League.