L'Inter guarda all'estero se parte Gosens: tre nomi al vaglio in caso di addio del tedesco

Futuro da scrivere per Robin Gosens. Il laterale tedesco ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione con la maglia dell'Inter, tanto da perdere i Mondiali e a gennaio la società nerazzurra potrebbe cederlo. In caso di addio, secondo quanto riferito da Tuttosport, in viale della Liberazione si guarderebbe all'estero: complicate le piste Mazzocchi e Parisi, ma potrebbe tornare di moda Borna Sosa. Già accostato all'Inter in estate, il laterale croato potrebbe lasciare lo Stoccarda in inverno. Sempre in Germania, ma al 'Gladbach, gioca Ramy Bensebaini, mentre in Spagna piace Alfonso Pedraza, esterno mancino del Villarreal.