L'Inter ha già vinto. Ma con Milan, Juventus e Napoli ha ritmo da retrocessione

Cristian Chivu può festeggiare il suo primo scudetto sulla panchina dell'Inter. Un traguardo che certifica la crescita del tecnico rumeno e la solidità di un gruppo che ha saputo tenere duro lungo tutta la stagione. Eppure, a guardare i numeri con attenzione, emerge un limite che non può essere ignorato: contro le squadre di vertice, questa Inter fatica maledettamente. In campionato, nelle sfide dirette contro Milan, Napoli e Juventus, i nerazzurri hanno raccolto appena 4 punti in 6 partite — un bottino da metà classifica, non da squadra campione d'Italia. Due sconfitte contro il Milan, un pareggio e una sconfitta contro il Napoli, una vittoria (con l'uomo in più per l'espulsione di Kalulu) e una sconfitta contro la Juventus.

La Champions League conferma il problema, amplificandolo sul palcoscenico più importante. L'Inter di Chivu ha vinto soltanto contro il Borussia Dortmund, mentre ha ceduto contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal: tre squadre di livello europeo assoluto, tre sconfitte. Ma ciò che fa più rumore sono le due prestazioni opache contro il Bodo Glimt.

Sarebbe ingeneroso non riconoscere il valore di questo campionato: vincere la Serie A non è mai banale, senza contare la possibilità di accaparrarsi la Coppa Italia. Ma proprio perché il titolo dà credito e tempo, è il momento giusto per fare i conti con la realtà. Lo scudetto è un punto di partenza, non un di 'arrivo. E la vera crescita di Chivu si misurerà dalla sua capacità di colmare questo gap.