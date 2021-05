L'Inter non multerà Lukaku, Hakimi, Perisic e Young: la motivazione del club nerazzurro

vedi letture

L'Inter non multerà i giocatori fermati questa notte dai Carabinieri all'uscita da un hotel in centro a Milano.

Per il club nerazzurro, quella di stanotte non era una festa organizzata da Lukaku e a cui hanno preso parte Hakimi, Perisic e Young, ma una cena comunque non organizzata dai tesserati. Fossero rimasti in hotel i giocatori non sarebbero incorsi in sanzione, invece lasciando la struttura hanno violato il coprifuoco e sono stati fermati. Per il club una leggerezza che non avrà seguito con una multa.