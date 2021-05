Lukaku, festa abusiva in hotel con Hakimi, Perisic e Young. Blitz dei Carabinieri, 24 multati

Stava festeggiando il compleanno insieme ad alcuni compagni di squadra e altri amici, ma il party di Romelu Lukaku in un albergo del centro di Milano è finito con l'arrivo dei carabinieri. E' successo tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio - intorno alle tre di notte. In totale - riporta l'edizione on line del Corriere della Sera - sono state identificate 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid.

I fatti - Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino quando i carabinieri della compagnia Milano Duomo e del nucleo Radiomobile, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti in un hotel del centro (il The Square, ndr) dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il compleanno del calciatore. Oltre al bomber nerazzurro "sono state identificate altre 24 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell’Inter e il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento", si legge nella nota dell'Arma. Tra questi erano presenti Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young.