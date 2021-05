L'Inter vince (per ora) e convince, la Roma si sveglia solo alla mezz'ora: 2-1 al 45', Sanchez ko

Lo Scudetto ormai già vinto e festeggiato non sazia la fame di vittorie dell'Inter, che anche nella gara casalinga valida per il 36° turno di Serie A contro la Roma parte subito forte e offre lo stesso calcio armonico ammirato con la Sampdoria. Il risultato a fine primo tempo è quindi 2-1 a favore dei nerazzurri, coi giallorossi che si sono però progressivamente risvegliati dall'iniziale torpore riaprendo la partita alla mezz'ora con un bel gol di Mkhitaryan.

Bastano dieci minuti all'Inter per sbloccare la gara casalinga contro la Roma. A rompere l'equilibrio è Marcelo Brozovic, che sfrutta perfettamente un assist dalla destra di Darmian per trasformare un rigore in movimento con un rasoterra imparabile per Fuzato. Un'azione da manuale, che mostra subito quello che sarà il copione del primo tempo. I nerazzurri giocano e inventano in totale serenità, sfiorando il 2-0 con Vecino e Barella, prima di trovarlo al 20' proprio col centrocampista uruguaiano: l'ex Fiorentina arriva in velocità a rimorchio e trafigge Fuzato su assist di Lukaku. Tutto troppo facile per i padroni di casa, con una Roma mera spettatrice. La reazione degli ospiti tarda infatti ad arrivare e non è certo sufficiente il tiro telefonato di Cristante al 24'. Lo è eccome, invece, quello di Mkhitaryan, che al 31' capitalizza la prima vera azione corale della squadra di Fonseca. Manovra tutta in verticale dei giallorossi: Dzeko riceve spalle alla porta, si gira con eleganza e imbuca con timing perfetto per l'armeno. Altrettanto apprezzabile l'esecuzione dell'ex Arsenal, che fredda Radu con un destro a giro. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo i ritmi di gioco si abbassano sensibilmente e si registra così, per sfortuna dell'Inter, soltanto il cambio forzato di Alexis Sanchez: colpo alla caviglia per il cileno, costretto a chiedere la sostituzione al 35' e rimpiazzato da Lautaro. Fine primo tempo e squadre negli spogliatoi per l'intervallo.