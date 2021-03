L'Udinese celebra De Paul sui social ma le risposte sono dei tifosi del Leeds che lo chiamano

vedi letture

L'Udinese ha postato un video delle giocate di Rodrigo De Paul e sotto non sono mancati i commenti e le risposte. Solo che, in pratica, sin dai primi minuti sono arrivate solo replies da parte dei sostenitori del Leeds. E non è la prima volta: l'argentino di casa Udinese è uno dei prediletti da parte dei sostenitori del club allenato da Marcelo Bielsa, con lo stesso Loco che vorrebbe averlo per la prossima stagione a disposizione.