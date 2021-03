L'Udinese di Gotti domani sfida il Milan: "Per lo Scudetto, Inter favorita. Ha 'solo' il campionato"

Tra i pareri ascoltati dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola sulla sfida Scudetto c'è anche quello di Luca Gotti, tecnico dell'Udinese. "L'Inter è favorita per l'identità raggiunta dalla squadra che può contare su meccanismi consolidati e ha la possibilità di concentrarsi solo sul campionato". Per confermare questa teoria, peraltro, Gotti potrà iniziare dalla gara di domani: andrà in scena, a San Siro, la sfida contro il Milan.