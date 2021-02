L’Udinese fa festa anche senza De Paul, Verona in chiaroscuro: finisce 2-0, la decide Deulofeu

Alla fine sorride l’Udinese. La squadra di Gotti vince la seconda partita consecutiva e si piazza in undicesima posizione, a quota 24: decisivo l’autogol di Silvestri a pochi minuti dal termine sull’azione personale di Deulofeu, autore anche del gol del definitivo 2-0. Secondo ko per il Verona di Juric, poco lucido nella costruzione del gioco e meno pericoloso rispetto alle ultime sfide: il match interno con il Parma diventa una sorta di banco di prova per le ambizioni europee degli scaligeri. Buon momento per la squadra di mister Gotti, la Roma è avvisata.

LE SCELTE INIZIALI - I padroni di casa schierano il 3-5-2 con Llorente in campo dal primo minuto dopo l’esordio con lo Spezia. Assente De Paul per via della squalifica causata dal cartellino rosso nella giornata precedente, al suo posto Pereyra. Attacco pesante per il Verona: Kalinic e Lasagna supportati da Zaccagni, con Barak e Tameze in cabina di regia.

VERONA IN BIANCO E NERO - Primo tempo con i padroni di casa pericolosi in diverse occasioni. La prima vera palla gol capita a Samir: colpo di testa sugli sviluppi di un corner, Silvestri respinge. Nella seconda parte del primo tempo la partita si sblocca e gli ospiti fanno fatica: al 30’ Deulofeu si mette in proprio e calcia da dentro l’area piccola, il numero uno dei gialloblù salva col ginocchio. Nel finale i bianconeri ci provano ancora, ma Silvestri è praticamente insuperabile: il primo tempo si chiude col risultato di 0-0, ma ai punti è avanti la squadra di Gotti.

RITMI BASSI - Juric si rende conto della poca lucidità dei suoi e tra primo e secondo tempo fa tre cambi: dentro Ilic, Lovato e Magnani, fuori Lasagna, Dawidowicz e Gunter. Pereyra abbandona il campo per via di un fastidio, al suo posto Nestorovski. Gli ospiti giocano sicuramente meglio rispetto alla prima frazione: al 47’ Faraoni calcia dopo un ottimo inserimento, pallone che termina sull’esterno della rete. I gialloblù sono sicuramente più attivi, i friulani attendono nella propria metà campo e cercano di colpire sulle ripartenze.

AUTOGOL DA TRE - Negli ultimi 15’ di gioco la partita vive di episodi, come quello all’83’ di gioco. Deulofeu scappa sulla corsia destra e sorprende Dimarco, che lascia scappare l’attaccante iberico: pallone teso in area per Okaka sul secondo palo, ma Silvestri nel tentativo di allungare la traiettoria devia la sfera nella propria porta. I bianconeri prendono fiducia e nel finale trovano il gol del 2-0 sempre con Deulofeu: lo spagnolo controlla dal limite un bel pallone di Molina e fulmina Silvestri, che non può fare nulla. I padroni di casa sorridono, il Verona perde ancora.

Il tabellino

Udinese-Hellas Verona 2-0

Marcatori: 83′ aut. Silvestri, 91' Deulofeu (U)

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra (46′ Nestorovski), Walace, Arslan (76′ Makengo), Zeegelaar (72′ Molina); Llorente (76′ Okaka), Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Braaf, Micin, Becao, De Maio. Allenatore: Gotti

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (46′ Lovato), Gunter (46′ Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (88′ Colley), Barak, Lazovic; Lasagna, Zaccagni (73′ Bessa); Kalinic (46′ Ilic). A disposizione: Berardi, Pandur, Udogie, Cetin, Vieira, Sturaro, Yeboah. Allenatore: Juric

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Tamèze, Dawidowicz, Zaccagni, Faraoni (H), Llorente, Arslan (U)