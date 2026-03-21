L'Udinese resiste al Ferraris e batte il Genoa: Davis raggiunge la doppia cifra

L’Udinese ritrova il successo battendo il Genoa al Ferraris, superando il grifone in casa sua a distanza di sette anni dall’ultima volta, che fu anche la prima gara di Luca Gotti sulla panchina bianconera. Stavolta a festeggiare è Kosta Runjaic, che vede i suoi salire a quota 39 punti in classifica, mettendosi subito alle spalle la sconfitta interna patita contro la Juventus. Una gara fatta di tanta sofferenza, ma dove le zebrette sono riuscite a resistere, trovando la via del gol con estremo cinismo.

Nello schieramento iniziale l’Udinese non presenta particolare soprese, con Solet che rientra in difesa, permettendo a Ehizibue di occupare la corsia di destra, evitando esperimenti che contro Atalanta e Juventus hanno prodotto risultati scadenti. Ekkelenkamp vince il ballottaggio con Piotrowski che esce dalla panchina. Il Genoa conferma l’ottimo stato di forma, soprattutto tra le mura amiche, schiacciando fin da subito i friulani nella propria metà campo. La retroguardia bianconera però regge e quando sta per cedere ci pensano traversa e Okoye a tenere la nave a galla.

In un match dove la qualità di Atta (sostituito all’intervallo) e Zaniolo fatica ad emergere, è un lampo proprio del numero dieci a rompere il ghiaccio. Forse un po’ toccato nello spirito per la mancata convocazione in vista dei playoff dell’Italia, l’ex Roma riesce al 66’ a mettere in mostra la sua classe, pennellando un cross perfetto per Ekkelenkamp che insacca il suo quarto centro in campionato. L’ Udinese continua a resistere e nel finale Davis mette a referto il suo decimo gol in campionato, confermando un ottimo stato di salute in quella che è la miglior stagione della sua carriera. Ora la sosta per recuperare energie e reinserire anche Bertola oltre a Solet, poi un test difficilissimo contro il Como, dove mancherà proprio Davis, che era diffidato ed è stato squalificato.