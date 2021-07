L'Udinese saluta De Paul: "Capitano di tante battaglie. Ti meriti il meglio, buona fortuna"

vedi letture

Dopo l'ufficialità da parte dell'Atletico Madrid dell'acquisto di Rodrigo De Paul anche l'Udinese ha fatto un comunicato per annunciare la cessione dell'argentino: "Udinese Calcio comunica che Rodrigo De Paul lascia il club dopo 5 stagioni. Il centrocampista argentino è stato ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid.

Capitano di tante battaglie, professionista esemplare, leader e trascinatore, hai guidato i compagni in campo e fuori nelle ultime stagioni, consacrandoti come giocatore di statura mondiale in maglia bianconera, tanto da arrivare ad essere un titolare inamovibile nella nazionale Argentina, contribuendo - da protagonista - al trionfo in Copa America grazie al percorso di crescita compiuto nel nostro Club.

Una maglia e un fascia che hai indossato sempre con orgoglio, onorandole e rendendo fiera l’Udinese e i suoi tifosi in tutte le 184 presenze in cui hai contribuito con 34 gol e 36 assist.

Ti auguriamo il meglio, perché lo meriti e siamo orgogliosi di aver contribuito al percorso di costante crescita professionale e umana e di averti accompagnato e supportato in questi magnifici 5 anni vissuti insieme.

Buena suerte Rodri!".