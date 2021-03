La Bosnia di Dzeko e Krunic pareggia 2-2 in Finlandia, il ct: "Posso solo congratularmi coi miei"

Il ct della Bosnia, Ivaylo Petev, non fa drammi dopo il pareggio per 2-2 dei suoi contro la Finlandia: "Volevamo conquistare tutti e tre i punti in palio, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo costruito grandi occasioni e condotto il gioco, poi però abbiamo subito un gol ingenuo e permesso alla Finlandia di ribaltare la partita. Posso comunque solamente congratularmi con i miei giocatori per l'approccio e per tutto quello che hanno mostrato in campo, anche se mi dispiace che nonostante i due gol in trasferta non abbiamo portato a casa la vittoria finale", le sue parole in conferenza stampa sulla prova di Dzeko e compagni.