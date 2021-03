La classifica dei migliori 2000 secondo il CIES: domina la Bundes, Tonali primo italiano

Il report settimanale del CIES Football Observatory mette a confronto i giovani più forti al mondo nati dal 2000 in poi. Sono state stilate classifiche per quattro categorie diverse, ciascuna basata sui minuti giocati in campionato e il livello delle squadre in cui i calciatori sono tesserati. Questa la graduatoria dei migliori 25 nati nel 2000:

1 Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

2 Alphonso Davies (Bayern Monaco)

3 Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

4 Sven Botman (Lille)

5 Vinicius Junior (Real Madrid)

6 Pedro Neto (Wolverhampton)

7 Phil Foden (Manchester City

8 Ferran Torres (Manchester City)

9 Dejan Kulusevski (Juventus)

10 Jonathan David (Lille)

11 Sergino Dest (Barcellona)

12 Max Aarons (Norwich)

13 Illan Meslier (Leeds)

14 Maxence Lacroix (Wolfsburg)

15 Wesley Fofana (Leicester)

16 Sebastian Walukiewicz (Cagliari)

17 Aurelien Tchouameni (Monaco)

18 Abner Vinicius (Atl. Paranaense)

19 Sandro Tonali (Milan)

20 Moise Kean (PSG)

20 Dusan Vlahovic (Fiorentina)

22 Gustavo Assunçao (Famalicao)

23 Marc Guehi (Swansea)

24 Mitchell Bakker (PSG)

25 Marash Kumbulla (Roma)