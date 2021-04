La conferma dei big e nessun obbligo di vittoria. Le linee guida di Zhang per l'Inter post scudetto

Domani Steven Zhang sarà a Milano, sette mesi dopo l'ultima volta. E dopo la festa scudetto - 2 o 8 maggio? - sarà tempo di programmare la prossima estate. Il presidente ha voglia di garantire continuità alle ambizioni del club, anche con un occhio ai conti.

I big della rosa - I gioielli di famiglia non si toccano. Anche se non si può escludere l’arrivo di un’offerta indecente per nessuno degli asset, sottolinea La Gazzetta dello Sport - ad oggi non ci sono segnali che l’asse portante della squadra sarà toccato. Al di fuori di questo raggio d’azione, ogni ragionamento invece andrà contemplato e si entrerà anche nel campo della valutazioni tecniche.

Obiettivi - Quel che invece Zhang ribadirà a Conte è la serenità assoluta nel determinare gli obiettivi della prossima stagione. Come fu lo scorso agosto per lo scudetto, lo stesso accadrà nuovamente nel prossimo vertice. Non esiste l’«obbligo» di vittoria: né per un eventuale bis scudetto, tantomeno per una Champions da portare fino in fondo.