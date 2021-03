La cura del dottor Semplici funziona. Entusiasmo e intensità, così il Cagliari si è ritrovato

vedi letture

La cura Leonardo Semplici funziona. Eccome se funziona. Alla prima dell’ex SPAL sulla panchina sarda erano arrivati i 3 punti col Crotone, ieri contro il Bologna ecco la seconda vittoria consecutiva. E pensare che prima dell’arrivo del tecnico il Cagliari non vinceva addirittura dal 7 di novembre… Più che il modulo, Semplici ha messo mano su concetti di gioco e mentalità della sua squadra. Anche ieri ha confermato la versione pura del 3-5-2, con Nainggolan arretrato di qualche metro rispetto alla precedente gestione tecnica, con corsie laterali rinforzate e più propense al cross e soprattutto con un coraggio tutto ritrovato da parte dell’intero gruppo squadra.

Il possesso palla è rimasto agli avversari, ma quel che è piaciuto è la convinzione e l’intensità messa in campo dalla squadra sarda contro un avversario, il Bologna, che poco aveva a che fare col carattere del suo allenatore. Nell’arco della gara i giocatori del Cagliari sono sembrati finalmente squadra, andando a pressare in modo omogeneo e interrompendo sul nascere ogni idea di gioco o trama avversaria. E i risultati, come detto, si stanno vedendo. Per il gioco magari ci sarà tempo, ora conta la sostanza. Ma l’entusiasmo visto e trapelato prima durante la gara e poi dopo il triplice fischio sono eloquenti di quello che è il momento in casa Cagliari. Che oggi, al di là della classifica, sembra una squadra completamente rigenerata e in grado di dire la sua su ogni campo.