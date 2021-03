La doppia partita della Lazio: contro l'Udinese e la sindrome post Champions. Radu è nella storia

vedi letture

La sindrome post Champions è lì, attende la Lazio. Che ha vinto soltanto una delle ultime 5 partite giocate dopo l'infrasettimanale in Europa: il 5 dicembre in casa dello Spezia. In totale, nelle 7 gare seguenti all'impegno in Champions, i successi sono 3 (contro Bologna, Torino e Spezia), un pareggio e ben 3 sconfitte, l'ultima a Bologna il 27 febbraio (2-0). Uno dei ko, nel girone d'andata, è arrivato proprio per mano dell'Udinese: l'avversario odierno, che sfruttò l'euforia del 3-1 allo Zenit e saccheggiò l'Olimpico con lo stesso risultato (3-1).

Fu uno dei punti più bassi della gestione Inzaghi, deciso oggi a prendersi una rivincita, l'ideale prima di una sosta, che dovrebbe regalare ai tifosi anche il suo rinnovo di contratto. Ma questo è un altro discorso, rimandato solo di qualche giorno, perché nella domenica biancoceleste contano soltanto i tre punti. "Sarà una gara molto difficile, abbiamo speso tante energie mentali a Monaco ma abbiamo bisogno di una vittoria", ha spiegato alla vigilia Inzaghi, consapevole di come la Lazio non potrà fallire come nell'ultimo periodo dopo lo sforzo europeo. È chiamata a una difficile rimonta per il quarto posto e anche solo un piccolo passo falso potrebbe compromettere definitivamente la rincorsa. Servirà fare tesoro del passato e ricordarsi l'atteggiamento con cui Immobile e Co. hanno affrontato i friulani all'andata. Ecco, domani dovrà essere l'opposto. "Uniti per le 12 finali che ci mancano per rientrare in Europa", ha urlato lo spogliatoio dopo l'eliminazione col Bayern.

Verso il record. Sarà una domenica speciale per Stefan Radu, che oggi toccherà quota 401 partite con la maglia della Lazio. E raggiungerà al primo posto, nella classifica all-time di presenze, Favalli. Un traguardo importante per il difensore romeno, destinato a diventare il calciatore con più apparizioni nella storia lunga 121 anni della società.